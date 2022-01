Greg Van Avermaet laat boosterprik pas zetten na klassiekers: "Na mijn vaccinatie haalde ik niet meer het gewenste niveau"

Greg Van Avermaet hoopt dat hij komend seizoen opnieuw zijn oude niveau kan halen. Vorig seizoen reed onze landgenoot namelijk iets mindere resultaten bij elkaar, maar volgens Van Avermaet zelf was het vooral niet goed meer na zijn vaccinatie.

Bij Sporza legde Van Avermaet dan ook uit dat hij nog gaat wachten met zijn boosterprik. "Ik liet mij vaccineren voor de Dauphiné. Het was na een zware trainingsperiode en vlak voor een zware koers, wat geen goed idee was. Ik haalde niet meer mijn niveau en in de Tour de France had ik het zelfs moeilijk in de gruppetto."

"Mijn bloedwaarden waren uiteindelijk niet op niveau. Ik ben dan ook niet zo happig op die derde prik, maar ik denk dat de beste optie is om deze pas na de klassiekers te laten zetten", legde Greg Van Avermaet uit.