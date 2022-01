Iserbyt klopt op de borst met zijn cijfers en merkt op: "Publiek gaf echt vleugels"

Flamanville werd een prooi voor Eli Iserbyt, die zo meteen zijn cijfers nog wat aandikte en daar achteraf heel blij mee was.

Eli Iserbyt weet opnieuw wat winnen is. Achteraf zette hij zijn prestaties toch wel wat in de verf bij Sporza: "Met publiek rijden doet altijd iets extra."

Vleugels

"Het is mijn 10e wereldbekerzege en mijn 30e profzege uit mijn carrière, dus dit is wel een mooie dag voor mij."

"Ik vond een parcours op mijn maat en voelde me meteen heel goed. Het publiek gaf me echt vleugels, ik hoop dat het in België snel ook terug kan."