Iserbyt nu favoriet voor het WK? Sven Nys geeft duidelijk advies: "Meer dan ooit"

Het WK in de USA zou wel eens bijzonder kunnen worden. Zonder van Aert en van der Poel is het misschien dé kans voor Iserbyt & co om uit te halen en een wereldtitel te pakken.

"Als je twee weken voor het WK een wereldbeker wint, dan zal de druk gaan komen", aldus Sven Nys in een reactie bij PlaySports.

Speciale wedstrijd

"Het gaat om een wereldtitel, misschien meer dan ooit. Dit is dé kans, want hoe je het ook draait of keert: een wereldtitel is een wereldtitel. Je draagt die strepen en je kan er een heel jaar mee rondrijden, dus ik zeg: ervoor gaan."

"Een WK blijft een speciale wedstrijd, ook omdat die stress er is", pikte Sophie De Boer in. "Er is ook wel tegenstand die dag."