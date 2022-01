Deze Belg is in 2022 jongste in het profpeloton: "Mijn hoofddoel dit jaar?"



Foto: © photonews

Er is meer dan alleen Remco Evenepoel qua jong Belgisch talent. Zo mogen we in 2022 ook wel wat verwachten van Cian Uijtdebroeks. Hoe blikt die vooruit? Cian Uijtdebroeks is nog steeds maar 18 jaar en zal daarmee de jongste worden in het profpeloton. Een eerste stap in de opbouw naar een grote carrière moet 2022 worden. "We zullen het wel allemaal stap voor stap doen. Ik zal niet meteen een volwaardig profprogramma afwerken of de grootste koersen rijden", klinkt het bij Sporza. Ronde van de Toekomst Te beginnen met kleinere rittenkoersen onder de World Tour: "In die kleinere rittenkoersen zullen we uittesten hoe ver ik al sta tegenover de andere renners die daar aanwezig zijn. Ik wil vooral veel leren en wedstrijden uitrijden. Misschien kan ik hier en daar al eens kopmannen bijstaan." Toch zal de jongeling ook nog bij de beloften rijden, onder meer in de Ronde van de Toekomst: "Om de winning spirit niet te verliezen. Daarom maak ik van de Ronde van de Toekomst mijn hoofddoel van het seizoen."



