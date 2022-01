Robbie McEwen werkt niet langer als commentator bij SBS Australia: "Ze willen hun uitzendingen anders brengen"

"Het waren geweldige nationale kampioenschappen in Australië. Felicitaties aan de renners die ons het spektakel bezorgden. Je zult me niet meer horen als commentator bij SBS Australia voor de wieleruitzendingen. Ze hebben me uit het team gezet om "hun uitzendingen anders te brengen"", legde McEwen uit.

Great #roadnats22 National Champs road races. Congrats to the riders who gave us the spectacle. You’ll no longer hear me on comms on any @sbs cycling broadcast. They have axed me from the team to “deliver their broadcast differently”. 🤷🏽‍♂️