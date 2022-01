🎥 21-jarig talent van Ineos Grenadiers toont meteen met veel plezier zijn nieuwe kampioenentrui

Eén van de jonge talentvolle Ineos Grenadiers-renners gaat opvallen in 2022: de 21-jarige Australische kampioen Luke Plapp. Als het niet vanwege een andere reden is, dan wel door zijn gloednieuwe kampioenentrui. Het hoeft geen betoog dat Plapp er dol op is.

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Plapp al wel zo'n paar truien in zijn kast liggen. In 2021 werd hij immers reeds Australisch kampioen tijdrijden. Dit jaar kan hij de kampioenentrui ook aantrekken bij elke rit in lijn, want hij soleerde in het kampioenschap op de weg naar winst.

Het is nog wachten op de eerste wedstrijd in die trui, maar Plapp trok zijn nieuwe trui al aan voor een individuele training. Een kort filmpje op Instagram maakt meteen duidelijk dat Plapp er heel blij mee is. Het is ongetwijfeld een boost bij de start van dit seizoen.

"Het gaat speciaal zijn om deze trui dicht te ritsen de volgende 365 dagen", kan Plapp niet wachten om zijn outfit van Australisch kampioen te showen.