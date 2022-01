Belgisch toptalent Van Sinaey geeft aan hoe ze toekomst ziet en legt uit waarom Alvarado haar idool is

Xaydee Van Sinaey is één van onze absolute toptalenten. Zeker ook in de cross. Alvarado is in het veld haar grote voorbeeld. Van Sinaey legt uit waarom en richt voorts haar blik op de toekomst. Zowel op korte als op lange termijn.

Gevraagd naar haar voorbeeld in het veldrijden heeft Van Sinaey snel een antwoord klaar. "Bij de vrouwen is dat Alvarado. Omdat zij ook technisch heel goed is. Ze is jong en ze deed het meteen goed in de cross. Omdat zij zo'n goede techniek heeft, is zij echt wel een idool. Ook nu het slecht gaat, doet ze toch altijd haar best om er het beste van te maken."

© photonews

Zelf kroonde Van Sinaey zich tot Belgisch kampioene bij de junioren in het veld. Een volgende belangrijke afspraak is uiteraard het WK, al kan het nog altijd zijn dat dit door corona afgelast moet worden. "Het zou heel jammer zijn, want het is iets waar ik al een paar jaar naar uitkijk en waar ik hard voor werk. Maar als het niet doorgaat, is het zo."

Als ze dan al iets verder vooruit kijkt, benadrukt Van Sinaey dat ze een complete wielrenster wil worden. "Ik ga niet enkel voor de cross, maar de cross is wel mijn hoofddiscipline. Ik wil ook op de weg presteren en ook in het tijdrijden verwacht ik nog goede noteringen."