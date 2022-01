Geen Oude Kwaremont maar wel creativiteit voor het organiseren van volgende editie Kuurne-Brussel-Kuurne

Het publiek zal niet staan wachten op de Oude Kwaremont bij de volgende Kuurne-Brussel-Kuurne, die doorgaat op 27 februari 2022. De Oude Kwaremont is niet opgenomen in het parcours. Voor het overige zal de organisatie enige creativiteit aan de dag leggen.

Het nieuwe parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne is voorgesteld, zonder de Oude Kwaremont dus. Sporza ving volgende reactie op van Jos Callens: "Er zijn veel koersen die over de Oude Kwaremont gaan, maar aan de andere kant van onze streek zijn er ook hellingen waarop de koers kan losbarsten. We willen wat vernieuwend zijn."

Het is uiteraard ook nog de vraag of de editie in 2022 met publiek kan doorgaan. "Zonder publiek organiseren is vooral emotioneel lastig, maar voor de rest niet. We hebben al wat ervaring", maakt Callens zich er weinig zorgen om.

FINANCIEEL GEEN PROBLEEM

VIP-tenten komen er sowieso niet, maar ook dat is niet noodzakelijk problematisch. "Financieel is er geen probleem. Bovendien zijn er alternatieven. Als de horeca wel openblijft, kunnen we daar met onze vips naartoe. Daar kunnen ze ook met 4 aan een tafel. Als we het een week op voorhand weten, is dat voor ons voldoende."