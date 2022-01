OFFICIEEL: UAE gunt Argentijn met verleden bij Quick-Step waardig afscheid met tijdelijk contract

Aan het eind van vorig jaar werd het contract van Richeze bij UAE niet verlengd. De lead-out dreigde gedwongen te zijn om zijn carrière stop te zetten. Daar wordt nu een mouw aangepast, zodat Richeze nog de Giro kan rijden en waardig afscheid kan nemen van het wielrennen. Ook UAE is geholpen, want het kan zo de blessure van Hodeg opvangen. De Colombiaan mist de eerste maanden van 2022.

"Ik ben blij dat ik terug kan komen en de ploeg waar ik al twee geweldige jaren beleefde kan helpen", reageert Richeze. "Ik ben dankbaar dat CEO Mauro Gianetti mij de kans gegeven heeft om terug te keren en om afscheid te nemen van het wielrennen op de manier zoals ik dat wil."

🇦🇷 @MaxRicheze returns on temporary contract to reinforce squad.



💬 Richeze: “I’m pleased to be coming back and able to help the team where I’ve already spent two great years.”



Full story: https://t.co/uhYoUC6JAD#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/iW5jVYjUnb