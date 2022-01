Peter Sagan komt terug op tweede coronabesmetting: "Het was zwaar"

Peter Sagan kan eindelijk voluit meetrainen bij zijn nieuwe ploeg TotalEnergies. Het is wel enkele dagen later dan normaal gepland, want eerst moest de Slowaak nog genezen na een coronabesmetting.

Peter Sagan heeft nog niet veel geluk gehad met het coronavirus. Zo had de renner de voorbije dagen al voor de tweede keer het virus te pakken. Blijkbaar maakte het virus het Peter Sagan niet gemakkelijk in deze periode. De Slowaak van TotalEnergies gaf meer uitleg in een reactie bij VeloNews. "Ik was er echt zeven dagen uit. Het duurde niet zo lang als de eerste keer dat ik het kreeg, maar het was zwaar", aldus Peter Sagan.