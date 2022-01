Thibau Nys legt verschil uit tussen blessures en sleutelbeenbreuk en geeft aan wat nog hindernissen zijn

Thibau Nys gaf reeds een eerste reactie op zijn beslissing om naar het WK te gaan. Zijn sleutelbeen is niet gebroken: dat geeft hem de kans om mee te doen op lange termijn, maar doet zijn blessures mogelijk iets langer aanslepen.

Lees HIER wat Thibau Nys te zeggen had over zijn kansen op het WK. Daarnaast ging Nys ook in op de exacte aard van zijn blessures. "Het verschil met een sleutelbeenbreuk is: eens dat geopereerd is, kun je daar eigenlijk alles mee doen. Dit was een subluxatie. Het sleutelbeen stond een klein beetje open, wat ervoor zorgt dat dat niet wordt geopereerd en gewoon moet genezen. Wat ook een langer proces vergt."

OP 'BORDUURKES' SPRINGEN

Nys laat het zijn gemoed niet aantasten en merkt dan ook vooral de progressie op. "Het evoluuert allemaal heel goed, ik spring hier en daar al eens terug op 'borduurkes'." De veldrijder in hem is dus nog aanwezig. Vooraleer het WK eraan komt, doet Nys ook nog mee in Hamme.

De belofte van Baloise Trek Lions maakt van die wedstrijd niet echt een generale repetitie. "In Hamme zal ik misschien nog niet helemaal fris aan de start staan. We hebben een kortere periode gekregen om echt lange, intensieve trainingen in te plannen. Ik ga er van uit dat ik in Hamme misschien niet top zal zijn, maar dat is geen referentie voor het wereldkampioenschap."