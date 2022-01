'WK wielrennen op de weg in Australië wordt in afstand het langste WK in jaren'

Het WK wielrennen in Australië belooft nu al een WK te worden dat gaat bijblijven. De afstand die afgelegd zal moeten worden, heeft daar één en ander mee te maken. Dit zou het langste WK worden in vele jaren bij de mannen en ook de vrouwen krijgen een lange koers voor de wielen.

Dat is alvast wat de Franse krant L'Équipe beweert. Die is op de hoogte gebracht van de totale afstand bij de mannen: die zou 276 kilometer zijn. Dat maakt van het WK in Australië meteen het langste WK sinds 1987, toen de heren elite 275 kilometer aflegden.

BEDUIDEND LANGER WK VOOR VROUWEN DAN VORIG JAAR

Het WK met aankomst in Leuven van vorig jaar kwam ook al aardig in de buurt met een afstand van 268 kilometer. De vrouwen werkten vorig jaar op het WK 158 kilometer af. In Australië zouden ze beduidend langer op de fiets zitten: het belooft voor hen een koers van 174 kilometer te worden.

Ook de dames moeten overigens Mount Keira beklimmen. In december 2021 werd reeds de lus op Wollongong City Circuit en de Mount Keira Loop voorgesteld, die beiden in het WK-parcours worden opgenomen. Het zou zo een zwaarder WK worden dan aanvankelijk werd gedacht.