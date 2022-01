Wereldbeker-balans opgemaakt: "Enige duel tussen Van Aert en Van der Poel zou normaal hoogtepunt geweest zijn"

In de Wereldbeker zijn de prijzen al verdeeld. Het enige duel tussen Van Aert en Van der Poel vond plaats in een Wereldbekercross, in Dendermonde, maar helaas zonder publiek. Voorts zetten Iserbyt bij de mannen en Brand bij de vrouwen het klassement naar hun hand.

Nog één manche moet gereden worden, in Hoogerheide. De eindwinst ligt echter al vast. "Bij de mannen is het al een paar weken zeker, bij de vrouwen sinds vorig weekend. De winnaars hebben het ook echt verdiend. We hebben een puntensysteem dat normaal gezien voor spanning zou moeten zorgen, maar dat was nu niet zo. Er waren gewoon twee renners dominant", analyseert Van Den Spiegel in een gesprek met Sporza.

De CEO van Flanders Classics maakt de balans van de Wereldbeker op. Over de opkomst van het publiek is hij tevreden, maar geregeld was geen publiek toegelaten. "In Dendermonde was er dat eerste (en achteraf ook enige) echte duel tussen Van Aert en Van der Poel. Dat zou normaal een hoogtepunt geweest zijn, maar dat was het nu niet."

Wat onthoudt Van Den Spiegel nog? "Er was Val di Sole, dat vernieuwende op de sneeuw. We hebben de cross weer naar Italië gebracht. Maar dat was niet het enige hoogtepunt. Ik denk ook aan Besançon bijvoorbeeld. In Frankrijk is er veel aandacht voor de cross, ook op tv. In Italië was de aandacht overweldigend. Je voelt dat het nog beter kan, maar hier kunnen we op bouwen."