Coronabarometer brengt soelaas: weldra opnieuw publiek bij veldritten in België

Zoals verwacht zorgt de coronabarometer voor de terugkeer van het publiek naar veldritten. Vanaf 28 januari zal het mogelijk zijn om de veldrijders opnieuw van dichtbij aan het werk te zien. Die zullen dat eerste weekend in Fayetteville zitten, maar na het WK gaat het seizoen natuurlijk verder.

In België staan dan onder meer Ethias Crossen op het programma en wedstrijden in het kader van het X2O-klassement. Die kunnen dus doorgaan met publiek. Op het Overlegcomité van 21 januari werd een overeenkomst bereikt over de veelbesproken coronabarometer en die werd nadien op de persconferentie ook meteen voorgesteld door premier De Croo en coronacommissaris Facon.

CODE ROOD

De coronabarometer gaat dus in vanaf 28 januari en beginnen doen we bij code rood, de meest ernstige van drie fases. Ook in dit scenario zullen toeschouwers bij sportwedstrijden outdoor opnieuw toegelaten zijn. Het moet nog verder duidelijk gemaakt worden of daar in het veldrijden ook een bepaalde capaciteit aan gekoppeld is.

Wel zal er nog steeds een mondmasker gedragen moeten worden en moet ook het CST voorgelegd worden om toegang te krijgen. Belangrijk hierbij is ook dat vanaf 1 maart enkel wie ook de boosterprik gekregen heeft over een geldig Covid Safe Ticket zal beschikken. Op dat moment zit het veldritseizoen er wel reeds op.