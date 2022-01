Eén Belg aan de start van eerste Europese wegwedstrijd in 2022: "Beter doen dan derde plaats in 2021"

Laat het wegseizoen maar beginnen: de eerste wegwedstrijd komt er zondag aan. Eén Belg zal prijken op de deelnemerslijst: Amaury Capiot. Diie staat meteen aan de start met grote ambities. Hij gaat voor een tweede podiumplaats op rij. Het liefst staat hij natuurlijk op het hoogste schavotje.

Amaury Capiot begint aan het seizoen in de Ronde van Valencia, net zoals vorig jaar. "De Ronde van Valencia was in 2021 de eerste wedstrijd die ik reed in het truitje van Arkéa-Samsic. Door de pandemie is de koers ingekort. De afstand is nu maar 175 kilometer, een goede zaak."

VERWACHTING IS MASSASPRINT

Een minder lange wedstrijd, maar wel met een paar nieuwe klimmetjes. "Er liggen een aantal nieuwe moeilijkheden op het parcours. Desondanks denk ik dat de koers gaat uitdraaien op een massasprint. Ik ben gemotiveerd voor het nieuwe seizoen. Vorig jaar was ik derde in Valencia. Geen slecht resultaat, maar ik denk dat ik kans had om de koers te winnen."

Een jaar later zijn Capiot en de meeste van zijn teamgenoten beter op mekaar afgestemd, dat zou hem betere kansen moeten geven als vorig jaar. "Ik was toen nog gewoon aan het geraken aan mijn nieuwe ploeg en nieuwe ploegmaats. Ik hoop om zondag beter te doen dan in 2021."