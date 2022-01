Franse ex-renner laat zich uit over keuzes Remco Evenepoel: "Hij gaat eindelijk opnieuw 100% zijn"

Iedereen kijkt uit naar tot wat Remco Evenepoel in staat is, nu hij zich voor de volle 100% tijdens de winter heeft kunnen toeleggen op de start van een nieuw seizoen. Opvallend is alvast dat hij de Vuelta gaat rijden, maar niet de Giro of de Tour.

Cyrille Guimard is een Franse ex-renner die als analist aan het woord komt bij Cyclism'Actu en hij heeft het ook over Evenepoel. "Hij gaat eindelijk opnieuw 100% zijn, wat vorig jaar niet het geval was, ook al had hij een goed seizoen. Hij was vorig jaar niet op zijn topniveau, dat was onmogelijk."

© photonews

En wat te denken van de keuzes van Evenepoel op gebied van grote ronden? "Ik denk dat het niet enkel sportieve beslissingen zijn om weg te blijven uit de Tour en de Giro. Het is misschien om niet te veel in het vaarwater van Alaphilippe te komen in de Tour. Bovendien zou Evenepoel door de wind in de problemen kunnen komen in de eerste Touretappes."

De Tour reed hij natuurlijk eerder ook nog niet, de Giro wel. "Wat de Giro betreft: hij heeft misschien gewoon geen zin om daar naar toe te gaan na de editie van vorig jaar. Maar als hij er echt staat in de klassiekers en rittenkoersen van een week, dan breidt hij er de Giro misschien nog aan vast."