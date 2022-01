Quinten Hermans ruikt zijn kans om wereldkampioen te worden: "Unieke situatie"

Quinten Hermans heeft goede herinneringen aan de cross in Fayetteville. Hij won er in oktober nog.

Net waar Quinten Hermans dit seizoen won wordt het WK veldrijden gereden. Zonder enkele toppers erbij gelooft hij heel hard in zijn kansen.

“Wout van Aert en Mathieu van der Poel doen niet mee en voor mij is dat bijna letterlijk een unieke situatie. Bij de junioren reed ik op WK's al tegen hen en later bij de profs ook altijd. Alleen bij de beloften was ik een paar jaar van hen af omdat zij de overstap al hadden gemaakt. Nu is het opnieuw zo en dan moet ik het niet onder stoelen of banken steken: nog nooit in mijn carrière had ik zo'n kans om wereldkampioen te worden”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Al is er ook nog een zekere Tom Pidcock die het nakijken gegeven moet worden. Al liet die in Hamme niet meteen de indruk de te kloppen man te zijn. “Op een WK kan hij altijd iets meer. Maar Pidcock is niet zo ongenaakbaar als Van Aert of Van der Poel. Samen met Lars van der Haar is hij voor mij wel de favoriet. En Iserbyt reed in Flamanville ook indrukwekkend rond. Maak er dan drie van die een streepje voor hebben.”

Elk jaar is het ook de vraag of de Belgen voor elkaar willen rijden. “Je kan je afvragen: moeten wij Eli ondersteunen of moet hij ons net ruimte geven als de andere landen op zijn wiel rijden? Daar zou hij dan zelf van kunnen profiteren later in de koers. Maar ik weet niet of het heel tactisch gaat worden. Zoals ik het parcours ken, zal de sterkste altijd winnen.”