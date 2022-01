Amaury Capiot is er nog dichterbij dan vorig jaar in Classica Valenciana maar zege is voor Italiaan

Amaury Capiot heeft iets met de Classica Valenciana. Vorig jaar was hij derde, dit jaar nog een plaatsje dichter. De tweede plek is uiteraard wel de meest ondankbare. De overwinning was voor Giovanni Lonardi, die uitkomt voor EOLO-Kometa.

De Classica Valenciana is de eerste wegkoers die dit jaar verreden wordt op Europese bodem. Ondanks enkele klimmetjes die opgenomen werden in het parcours, draaide de koers uit op een groepssprint. Een sprint van een uitgedund peloton, want door enkele valpartijen was niet iedereen er nog bij vooraan.

NET NIET VOOR CAPIOT

Amaury Capiot wel en die was ook gestart met de intentie om een prijs te rijden, na zijn derde plaats van vorig jaar. Het ging in de spurt vooral tussen Giovanni Lonardi en Capiot. Het was de Italiaan die het zegegebaar mocht maken, voor Capiot was het opnieuw net niet.

Na de eerste drie renners viel er overigens een gat van enkele seconden, de Brit Chris Lawless kon nog mee op het podium.