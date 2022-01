Meevaller voor Toon Vandebosch: "Eigenlijk heb ik die selectie niet gestolen"

Nadat Quinten Hermans zondag een positieve coronatest aflegde, mocht Toon Vandebosch alsnog naar het WK veldrijden.

Toon Vandebosch had er eigenlijk niet op gehoopt, ook al was de kans groot dat er wel een positieve test zou opduiken bij één van de geselecteerde renners. “Ik had die gedachte uit mijn hoofd gebannen”, zegt Vandebosch aan Het Nieuwsblad. “Toen de bondscoach mij rond half negen op de hoogte bracht, betekende dat een onverhoopt grote verrassing voor mij.”

Een klein vreugdedansje kon er dan ook al van af. “Uiteraard vind ik het sneu voor Quinten Hermans dat hij thuis moet blijven maar ik ben daar gelukkig niet de oorzaak van. Anderzijds steek ik het evenmin weg dat ik heel blij ben dat ik uiteindelijk nog mee mag naar het WK.”

Vandebosch had immers erop gerekend om meteen in de selectie te zitten. “Toen ik de dag na het BK te horen kreeg dat ik niet was opgenomen in de selectie was ik geweldig ontgoocheld. Ik besefte uiteraard wel dat ik pas voor de laatste toe te kennen plaats in balans lag maar toen bekend werd dat Wout van Aert paste voor de strijd om de regenboogtrui, dacht ik werkelijk dat ik er bij zou zijn. Op basis van mijn uitslagen en mijn leeftijd heb ik die selectie niet gestolen, vind ik.”