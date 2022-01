📷 Jens Keukeleire showt prachtige outfit van EF Education-EasyPost met nieuwe accenten

Nog één ploeg had zijn outfit voor 2022 nog niet voorgesteld: EF Education-EasyPost. Jens Keukeleire rijdt ook dit jaar voor EF en laat via zijn sociale media dan ook met veel plezier zien hoe de nieuwe tenue er zal uitzien. En het resultaat mag er zijn.

Op zijn Instagrampagina heeft Keukeleire een foto gepost waarop hij de nieuwe outfit van EF Education-EasyPost aan heeft. Het is opnieuw een roze trui geworden, de namen van de sponsors worden in het wit vermeld en ook de witte 'band' op de linkerarm keert terug.

Daarnaast zijn er ook heel wat zwarte accenten die zowat overal op het shirt verspreid zijn, dat zijn de nieuwe elementen voor dit jaar. En hoewel smaak subjectief is, durven we stellen dat het geheel absoluut geslaagd is. Alle reacties op de post van Keukeleire zijn alvast positief.

"We worden weer verwend door Rapha", schrijft Keukeleire er nog bij. Rapha is een gekend merk voor wielerkledij-en accessoires. Jens Keukeleire begint aan zijn derde opeenvolgende seizoen bij EF.