Carl Berteele schat kansen van Pidcock, Iserbyt en Van der Haar op WK veldrijden in

Het WK veldrijden in Fayetteville van komend weekend lijkt spannender dan ooit te worden.

Als de cross in Hoogerheide de referentie was voor het aankomende WK veldrijden, dan mogen we ons aan een spannend en onvoorspelbaar kampioenschap verwachten. Sporza-commentator Carl Berteele waagt zich aan een uitgebreide pronostiek in de podcast De Tribune.

“Als ik iemand moet noemen die wereldkampioen verdient te worden, dan is het Iserbyt”, vertelt Berteele. “Vorige week in Flamanville gaf hij een demonstratie en daarmee lijkt hij op het juiste moment klaar. Iedereen wijst naar Tom Pidcock als de eerste kandidaat-wereldkampioen nu Wout en Mathieu er niet bij zijn, maar voor mij heeft Iserbyt zijn voet naast de Brit gezet.”

Jonas Creteur van Sport/Voetbalmagazine stelt op te letten voor Pidcock. “Het kan een rol gespeeld hebben dat hij net terug was van een stage met zijn ploegmaats van de wegploeg. Dat zat misschien nog in de benen. Ik ben ook niet vergeten hoe Pidcock olympisch kampioen werd in het mountainbiken. Drie weken daarvoor gaf hij nog op. Pidcock weet perfect hoe hij zich moet voorbereiden.”

Maar ook Lars van der Haar zou wel eens spelbreker voor de Belgen kunnen worden. Hij is een typische crosser die er staat op de kampioenschappen, vult Berteele er nog aan toe.