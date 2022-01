Geen vuiltje aan de lucht, of toch... Wat betekent ontbreken van Betsema en Worst voor Nederlandse WK-ploeg?

Zonder Denise Betsema en Annemarie Worst naar het WK moeten: dat is nu wat Nederland echt niet voor ogen had. En wat zijn hier van nu de gevolgen? De wereldtitel komt nog niet meteen in het gedrang voor Oranje, de totale oogst aan medailles kan er misschien wel onder lijden.

Om te beginnen één zaak duidelijk stellen: de kans dat de wereldtitel veldrijden bij de vrouwen niet naar een Nederlandse gaat, is nog steeds nihil. De twee grootste favorieten zijn nog altijd present: Lucinda Brand en Marianne Vos. Brand stak er het hele seizoen bovenuit, Vos heeft toegewerkt naar het WK en demonstreerde in Hoogerheide nog haar hoogvorm.

BRAND EN VOS DE FAVORIETEN

Elke wedstrijd is anders, elk parcours is anders en dan is het nog altijd opletten voor valpartijen of materiaalpech. Een veldrit valt dus niet zomaar te voorspellen. Anderzijds zou het ook niemand verbazen als Lucinda Brand en Marianne Vos straks als nummer 1 en 2 eindigen op het WK veldrijden. Of het nu in die volgorde is, of omgekeerd.

© photonews

Zelfs als dat het geval zou zijn, is er uiteraard nog een derde medaille die op het spel staat. Een goede Betsema kwam daar zeker voor in aanmerking. Worst kende een wisselvallig seizoen, maar kan op een kampioenschap nog wel eens boven zichzelf uitstijgen. Het zal dus van andere moeten komen om een volledig Nederlands podium te verwezenlijken.

ERVARING VAN DE KAMPIOENEN

Alvarado, Bakker, Kastelijn en Van der Heijden zijn de andere Nederlandse meiden aan de start. Ceylin del Carmen Alvarado is een ex-wereldkampioene, maar vond na fysieke problemen in het seizoenbegin nooit de topvorm. Kastelijn is een voormalig Europees kampioene, maar kende dit seizoen ook tegenslagen en heeft al twee maand niet meer in de top vijf gereden. Ze hebben wel de ervaring, kunnen ze die aanwenden?

© photonews

Zoniet, kan het mogelijk voor Inge van der Heijden een grootse dag in haar carrière worden. De 22-jarige renster reed dit seizoen twee keer top vijf in een Superprestige en werd in Flamanville vierde in de Wereldbeker. Van Manon Bakker mag in principe niet verwacht worden dat ze al meestrijdt voor de medailles bij de elite.

VAS EN CANT AAN ZET

Om een volkomen Nederlandse machtsgreep te vermijden, is het in de eerste plaats kijken naar de Hongaarse Kata Blanka Vas. Zij heeft het talent en lijkt op het juiste moment te pieken. Vanuit Belgische hoek hopen we nog altijd dat Sanne Cant met een superdag in de buurt van het podium kan komen. Is de kans op een medaille voor hen groter geworden? Ja, toch wel. Al kan een volledig Nederlands podium ook nog altijd.