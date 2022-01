Intermarché-WG maakt volledige opstelling Challenge Mallorca bekend: 5 Belgen aan de bak, ook Bakelants is erbij

Ook bij Intermarché-Wanty-Gobert kijken ze uit naar de Challenge Mallorca. Jan Bakelants is één van de renners die daar de eer van de ploeg gaat verdedigen. In totaal zitten vijf Belgen in de kern die Intermarché-Wanty-Gobert heeft aangeduid voor de reeks eendagskoersen.