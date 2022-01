'Prestaties van Van Aert doen ook meer meisjes fietsen': Vlaamse topsportsteun groeit met oog op volgende Spelen

Na het zilver voor Wout van Aert en andere Belgische successen in Tokio vormen de Spelen van Parijs in 2024 een volgende belangrijke olympische afspraak. Vanuit Vlaanderen wordt er alles aan gedaan om het olympische verhaal te ondersteunen.

Vlaamse unisportfederaties krijgen dit jaar € 20 miljoen steun voor hun algemene werking, zoals bijvoorbeeld personeelskosten. Topsportfederaties die daarenboven een integraal topsportbeleid voeren met bijzondere aandacht voor de detectie, de begeleiding en de ontwikkeling van beloftevolle talenten, kunnen door Vlaanderen aanvullend ondersteund worden voor hun topsportbeleid.

BIJNA 9 MILJOEN EURO VOOR TOPSPORTBELEID

Vlaams minister van Sport Ben Weyts voorziet nu bijna € 9 miljoen voor 26 federaties die specifiek inzetten op beleidsfocus topsportbeleid. De missie van dit beleid is om resultaten te halen op de Spelen. "We hebben nog maar net de Olympische Zomerspelen in Tokio achter de rug, of de Winterspelen staan al voor de deur", weet Weyts. En nadien is het de bedoeling om te scoren op de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

"We zetten alle middelen in om onze topsporters te laten schitteren op internationaal toneel", verzekert Weyts. Ze zijn op het kabinet van de minister overtuigd van de meerwaarde: zo zou de populariteit en de prestaties van Wout van Aert ook meer meisjes aan het fietsen krijgen. "Topsport is hét middel bij uitstek om de breedtesport te versterken. Zien sporten, doet sporten", besluit Weyts.