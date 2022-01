Tim Wellens won al vier keer in Mallorca en komt deze week weer in actie: nog geen topvorm maar wel ambitie

Mallorca zal voor vele renners het decor zijn voor de eerste koers van het jaar. Voor Tim Wellens is dat niet anders en dat mag ook niet verbazen. Wellens was al vier keer succesvol in de Challenge Mallorca. Op naar zege nummer vijf op de Balearen?

Woensdag gaat de Challenge Mallorca van start, het concept dat met vijf aparte eendagskoersen renners de kans geeft om terug competitieritme op te doen. Lotto Soudal heeft een selectie van negen waar het mee zal roteren in deze wedstrijden. Tim Wellens maakt daar deel van uit, samen met Arnaud De Lie, Matthew Holmes, Andreas Kron, Kamil Malecki, Michael Schwarzmann, Harry Sweeny, Harm Vanhoucke en Viktor Verschaeve.

GEZONDE STRESS

Wellens won in 2017 al de Trofeo Andratx en de Trofeo Serra de Tramuntana. Die laatste koers schreef hij ook op zijn naam in 2018 en 2019. "De eerste koersen van het seizoen geven me altijd een speciaal gevoel. Ze leiden ook tot een dosis gezonde stress. Voor mij kunnen de koersen niet vroeg genoeg beginnen."

Wat mogen we in die wedstrijden van hem verwachten? ""Op dit moment ben ik niet in topvorm, omdat de grote doelen later in het seizoen komen. Maar dat betekent niet dat ik zonder ambitie start, integendeel. Met al vier overwinningen achter mijn naam heb ik goede herinneringen aan de koersen in Mallorca. Een overwinning zou een leuke manier zijn om het seizoen mee te beginnen en daar gaan we voor met de ploeg."