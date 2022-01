Brandon McNulty na overwinning in Trofeo Calvià: "Geweldige manier om het jaar te beginnen"

Brandon McNulty heeft deze middag heel wat indruk gemaakt in de Challenge Mallorca. De Amerikaan won de Trofeo Calvià na een indrukwekkende solo van 60 kilometer. Uiteraard was McNulty zeer tevreden met deze zege.

De reactie van Brandon McNulty staat bij Wielerflits te lezen. "Het is een geweldige manier om het jaar te beginnen. Het was niet makkelijk, maar het ging goed met mij en de ploeg. Het is ook zeer mooi dat we naast de winst ook de tweede plaats hebben kunnen binnenhalen", legde McNulty uit.

Brandon McNulty had een goede tactiek. "Als ik een goed tempo kon aanhouden, wist ik dat het moeilijk ging worden voor de achtervolgers om terug te komen door de bochtige en golvende wegen. Ik ben erg blij met deze zege", aldus de Amerikaan van UAE Team Emirates.