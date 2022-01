Tim Wellens na vierde plaats in Trofeo Calvià: "Het was een mooie en zware wedstrijd"

Tim Wellens heeft indruk gemaakt in de Trofeo Calvià. Zo eindigde onze landgenoot op een sterke vierde plaats in de Spaanse eendagskoers. Na de wedstrijd had hij vooral complimenten voor de winnaar, Brandon McNulty.

De reactie van Tim Wellens staat bij Wielerflits te lezen. Zo was hij onder de indruk van McNulty. "Hij was de beste in koers. Je moet super sterk zijn om alleen voorin te blijven. Het parcours was wel goed om alleen te rijden, maar je moet nog altijd de benen hebben", legde Wellens uit.

Onze landgenoot van Lotto Soudal vond het een leuke wedstrijd en eindigde zelf uiteindelijk op de vierde plaats. "Het was raar koersen en het werd een rare sprint, want opeens was de finish daar. Het was wel een mooie en zware wedstrijd", aldus Wellens.