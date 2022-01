VOORBESCHOUWING: kan Jasper Stuyven opnieuw toeslaan in een monument? En wat met de grote rondes voor Trek-Segafredo?

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de verschillende WorldTour- ploegen onder de loep. Vandaag: Trek-Segafredo.

SAMENSTELLING PLOEG

Er zijn wel wat wijzigingen terug te vinden in de ploeg van Trek-Segafredo. Zo vertrokken onder meer Vincenzo Nibali en Antonio Nibali naar Astana Qazaqstan Team, terwijl Koen De Kort en Kiel Reijnen hun fiets aan de haak hebben gehangen. Trek-Segafredo wist wel gericht in te kopen met onder meer de terugkeer van Tony Gallopin. Ook andere bekende namen zoals Aberasturi, Hoelgaard, Tolhoek en onze landgenoot Otto Vergaerde trokken naar de Amerikaanse wielerploeg.

PLUSPUNTEN

Uiteraard is Jasper Stuyven opnieuw één van de renners om naar uit te kijken bij Trek-Segafredo. Zo won onze landgenoot vorig seizoen Milaan-San Remo en dit jaar hoopt hij opnieuw een grote wedstrijd binnen te halen.

In het klassieke werk blijft Trek-Segafredo één van de betere ploegen in het peloton en de komst van onder meer Vergaerde en Gallopin zou daar alleen maar bij kunnen helpen. Zo kan Trek-Segafredo verschillende renners uitspelen met Stuyven, Pedersen en Theuns. Het is ook afwachten hoe het jonge Amerikaanse toptalent Quinn Simmons zich dit jaar zal laten zien.

Daarnaast is het uitkijken naar wat Trek-Segafredo in een grote ronde gaat kunnen doen. Vincenzo Nibali is vertrokken, maar vorig seizoen kreeg Giulio Ciccone zijn eerste kans als kopman in een grote ronde en hij deed het verre van slecht tot zijn valpartij en de daarbij horende opgave. Het is ook uitkijken naar Bauke Mollema, die ongetwijfeld opnieuw naar ritzeges zal zoeken in een grote ronde. Skjelmose, die het voorbije jaar indruk kon maken in enkele kleinere wedstrijden als klassementsrenner, zou ook wel eens een renner kunnen worden om in de gaten te houden komend seizoen.

MINPUNTEN

De naam is al een paar keer gevallen, maar uiteraard is het vertrek van Vincenzo Nibali een zware aderlating voor Trek-Segafredo. Zo hebben ze een kopman minder voor komend seizoen, wat wel eens zou kunnen doorwegen in een grote ronde. Met het afscheid van Koen De Kort en Kiel Reijnen is de ploeg ook enkele snelle jongens kwijt, waardoor er minder steun zal zijn voor renners als Stuyven, Theuns en Moschetti.

X-FACTOR

De X-factor is voor Jasper Stuyven, die misschien wel één van de meest constante renners is in het voorjaar. Vorig seizoen won hij met Milaan-San Remo zijn eerste monument en nu wordt het zaak voor onze landgenoot om komend seizoen te bevestigen. Zo zal hij ook ongetwijfeld op zijn eerste ritzege in de Tour de France jagen. Afwachten hoe Stuyven de komende maanden voor de dag zal komen.