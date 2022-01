VOORBESCHOUWING: nu echt een klassieke ploeg rond Van Aert bij Jumbo-Visma en nieuwe poging in de Tour

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de verschillende WorldTour- ploegen onder de loep. Vandaag: Jumbo-Visma.

SAMENSTELLING PLOEG

Vier renners besloten om de fiets aan de haak te hangen: Tony Martin, Martens, Wynants en Pfingsten. Drie anderen vertrokken naar een ander team: Groenewegen naar BikeExchange, George Bennett naar UAE en Tolhoek naar Trek-Segafredo. Vier ervaren renners vervoegen het team: tijdritspecialist Dennnis en klassieke mannen Benoot, Laport en Van der Sande. Youngsters Van Dijke, Hessmann en Vader krijgen ook hun kans.

PLUSPUNTEN

De aanwezigheid van een klasbak als Wout van Aert: wat kan er een groter pluspunt zijn? Tijdrijden, sprinten en zelfs klimmen: is er iets wat Van Aert niet kan? Als we naar zijn doelen kijken, is het grootste pluspunt de verstekingen die de ploeg voor de klassieke kern heeft binnengehaald. Dat moet er voor zorgen dat Jumbo-Visma met meerdere renners in de finales geraakt, wat Van Aert dan weer betere kansen moet opleveren.

Daarnaast kan Jumbo-Visma nog altijd gaan voor succes in de grote ronden, dan weet je dat je op zowat elk terrein meedoet. Primož Roglič heeft nu al drie jaar na mekaar de Vuelta gewonnen. Heel graag zou de Sloveen in plaats van een eindzege in Spanje eens pronken met een eindzege in de Tour. Jonas Vingegaard heeft zijn potentieel als klassementsman in de vorige Tour ook bewezen.

MINPUNTEN

Hoewel er meer dan genoeg sprintgeweld klaar staat om zijn rol over te nemen, is een goede Groenewegen elk jaar toch goed voor een mooi aantal overwinningen. Zijn vertrek naar BikeExchange was ook verrassend. Daar krijgt de Nederlander de kans om de Tour te rijden. Daar kan het opnieuw net niet worden voor Jumbo-Visma, of kan het dit jaar een manier vinden om Tadej Pogačar af te stoppen?

X-FACTOR

De X-factor, die is sowieso voor Wout van Aert. Hij liet een wereldtitel in het veldrijden liggen, in de hoop beter dan ooit aan de start van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te komen. Een overwinning in één van die Monumenten zou hem echt wel gegund zijn. Ook wil hij in de Tour voor groen gaan. Het kan zelfs naar Van Aert-normen voor hem een absoluut topjaar worden.