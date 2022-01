Geen WK veldrijden voor Quinten Hermans na positieve coronatest: "Afgelopen dagen waren een hel"

U zal op het WK veldrijden niet naar Quinten Hermans moeten zoeken. Onze landgenoot heeft positief getest op het coronavirus, waardoor hij niet zal afzakken naar de Verenigde Staten.

Quinten Hermans kreeg de afgelopen dagen te maken met heel wat pech. Zo had hij licht positief getest op het coronavirus. "Ik zat op het einde van mijn besmetting, want de Ct-waarde van de test was al heel hoog. Mijn dokter zei dat ik dinsdag of woensdag 99% zeker negatief had getest", aldus Hermans in een interview die bij Sporza te lezen staat.

Hermans bleef hopen op het WK, maar werd erna met de neus op de feiten gedrukt. "Ik had nog hoop, maar Sven Vanthourenhout maakte al snel duidelijk dat ik niet meer in de Verenigde Staten zou geraken. De coronamaatregelen van de regering worden gevolgd en we konden er niet over onderhandelen", legde Hermans uit.

Een pijnlijke afloop dus voor Quinten Hermans. "De afgelopen dagen waren een hel. Ik heb slapeloze nachten achter de rug en ik ga dit weekend zeker niet naar het WK kijken. Het doet pijn dat ik er zelf niet bij kan zijn."