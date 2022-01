Situatie rond Amy Pieters blijft onveranderd: ze ademt zelfstandig, maar is momenteel niet bij bewustzijn

Amy Pieters kwam eind december zwaar ten val op training in Spanje en daardoor lag Pieters de voorbije weken in een coma. Nu wordt ze verder behandeld in een Nederlands ziekenhuis en kan ze zelfstandig ademen, maar bij bewustzijn is ze nog niet.

Het zware tijden voor de familie, vrienden en collega's van Amy Pieters. De situatie rond de Nederlanse renster blijft voorlopig namelijk onveranderd na haar valpartij tijdens een training in Spanje. ze kan zelfstandig ademen, maar bij bewustzijn is ze nog niet. Team SD Worx, de ploeg van Amy Pieters, vertelde het in een bericht op haar website. Amy Pieters is wel terug in haar thuisland, want ze wordt nu verder behandeld in een ziekenhuis in Nederland. Het vervolg blijft echter onvoorspelbaar. Situation Amy Pieters still unchanged



More info: https://t.co/LGLm6BiLqY#wesparksuccess#staystrongamy#teamsdworx pic.twitter.com/7pJveBphkZ — Team SD Worx (@teamsdworx) January 27, 2022