Tegenvaller voor Pauwels Sauzen-Bingoal met oog op WK veldrijden

Als Eli Iserbyt het WK wint in het Amerikaanse Fayetteville, dan zal hij dat zonder twee kopstukken van de ploeg moeten gebeuren.

Zondag weten we wie het WK veldrijden in Fayetteville op zijn naam zal schrijven. Eli Iserbyt is één van de grote kanshebbers op de wereldtitel.

Het Laatste Nieuws schrijft dat Jurgen Mettepenningen en Richard Groenendaal positief getest hebben op het coronavirus.

Daardoor kunnen ze niet afreizen naar de Verenigde Staten en zullen ze een mogelijke wereldtitel van Iserbyt thuis in quarantaine moeten meemaken.