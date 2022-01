Thibau Nys drie weken na luxatie op WK-podium en looft wereldkampioen U23: "Niet alleen een tactische zet"

Wat een mooi plaatje. Drie medailles voor België bij de U23, met ook Thibau Nys op het WK-podium. Wie had dat gedacht toen Nys drie weken geleden een luxatie opliep op het BK veldrijden? Straf dat hij enkele weken later al tot dit in staat is.

"Naarmate de wedstrijd vorderde voelde ik dat ik heel goed was, maar dat ik net dat tikkeltje ontbrak", gaf Thibau Nys aan in een reactie bij Sporza. "Op de klim had ik steeds een heel goed gevoel. Om dan echt door te trekken op de vlakke stukken, ontbrak ik precies iets. Is dat een gebrek aan wedstrijdritme, is dat dat tikkeltje minder zijn? Ik ben op mijn plaats terechtgekomen."

Dat helpt altijd bij het aanvaarden van een uitslag. "De eerste twee waren een klasse sterker. In het begin was ik ermee bezig om zelf nog wereldkampioen te worden, maar ik zag dat het onbegonnen werk was om er nog naartoe te rijden. Ik ben dus heel blij dat ik mee op het podium kan staan, want het was toch een slopende wedstrijd. Ik wist wel dat ik de sprint normaal naar mij toe kon trekken."

En wat te denken van de nieuwe wereldkampioen, Joran Wyseure? "Top. Hij heeft het zelf afgedwongen. Als je met zo'n sterk Belgisch en Nederlands blok zit, is vaak diegene die het eerst vertrekt die aan het langste eind trekt. Ik zou het zeker niet alleen een tactische zet noemen, je moet van hele goede huize zijn om hier een hele cross alleen voorop te rijden. Verdiende winnaar."