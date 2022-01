19-jarige De Lie uiterst dankbaar voor ploegmaats na profzege in derde koers: "Ik heb er geen woorden voor"

Negentien jaar, drie koersen gereden als prof en er al één gewonnen. De cijfers van Arnaud De Lie na het voorbije weekend spreken boekdelen. Om zo je wielercarrière als prof in te zetten, daar kan je alleen maar van dromen. Zelf is hij vooral dankbaar.

Arnaud De Lie schreeuwde het uit toen hij in de Trofeo Palma als eerste over de streep kwam. "Ik heb er echt geen woorden voor, het is ongelooflijk om bij mijn derde wedstrijd als prof meteen te winnen. De ploeg ging vol voor mijn kansen vandaag. Dat zorgde niet meteen voor stress, maar ik wilde het uiteraard zo goed mogelijk doen."

SCHITTEREND WERK VAN PLOEGMAATS

"Dankzij fantastisch werk van de ploeg bereikte ik in een uitstekende positie de top van de laatste beklimming", gaat De Lie verder. "Daarna hebben mijn ploegmaats ronduit indrukwekkend werk geleverd om me op de voorposten te houden. Ook had ik geluk met Schwarzmann aan mijn zijde, die me in de laatste kilometers perfect piloteerde. In de sprint koos ik voor de goede wielen en zo kon ik mijn eerste profzege bemachtigen."

Lof, lof en nog eens lof voor de teamgenoten bij Lotto Soudal. "Ik maakte het dan wel af in de eindsprint, toch is dit een overwinning van het volledige team. Mijn ploegmaats hebben me in de finale perfect bijgestaan, vanaf de aanloop naar de laatste beklimming tot quasi aan de meet. Ik ben hen dan ook enorm dankbaar voor hun geleverde werk."