🎥 Daar is de Astana-rap opnieuw, deze keer zonder De Vreese: een betere of minder goede versie?

De terugkeer van Vionokourov bij Astana loopt samen met de terugkeer van... rap. De Vreese speelde de hoofdrol in 2019 nog de hoofdrol in het filmpje van de rapsong van Astana. Hij is er nu niet meer bij, het was dus aan anderen om de rapper in zich naar boven te halen.

Astana Qazaqstan heeft zijn Cycling Rap Music Video op de wereld losgelaten. Bij het bekijken van het filmpje kan u een glimlacht wellicht niet onderdrukken. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopend zijn. "We zien er fris uit, we zijn klaar om te winnen", zegt Alexandre Vinokourov in het begin van het liedje.

🎼 Astana Is My Team - Cycling Rap Music Video!



The path to big goals is best started by rallying together as united and motivated team!

Today we are setting the tone for the whole season, which, we are sure, will be successful!#AstanaQazaqstanTeam pic.twitter.com/B13l6JA4gr — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) February 1, 2022

Uiteraard bestaan de teksten die de gerapt worden weer uit een aantal frappante rijmpjes. "Our job is to win, Astana is my team", klinkt het onder meer. En ook: "Lutsenko on fire and Shark can attack", een verwijzing naar het aantrekken van Vincenzo Nibali, ook wel de Haai van Messina genoemd.

Is dit een betere versie dan de rapsong uit 2019? We zetten het filmpje van toen hieronder en laten u de knoop doorhakken. Als u het ons vraagt, zou het huidige Astana een Laurens De Vreese nog altijd goed kunnen gebruiken. De Vreese zit momenteel overigens nog zonder ploeg.