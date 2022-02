🎥 Iljo Keisse begonnen aan zijn laatste jaar als profrenner: "Het gaat zeker emotioneel worden"

Door aan de start te komen van de Saudi Tour, is het laatste jaar als prof voor Iljo Keisse nu echt begonnen. Sowieso kan hij terugblikken op een mooie wielerloopbaan. Wanneer straks het afscheid er echt aankomt, gaat het emotioneel worden.

In een video van Quick-Step Alpha Vinyl geeft Keisse aan op welke manier hij zijn afscheidsjaar aanvat. "Met gemengde gevoelens. Er komt altijd een punt waarop je moet stoppen. Dat punt is bij mij bereikt. Ik heb een goede, lange carrière gehad. Ik hou er hele goede herinneringen aan over. Ik realiseer me wel dat er een einde komt aan de fijne tijden als renner, dat is een beetje de triestige kant van het verhaal."

Twijfel over zijn besluit is er helemaal niet. "De beslissing om te stoppen nam ik automatisch. Ik heb altijd gezegd dat ik wou doorgaan tot mijn veertigste. Ik ben blij dat ik zo ver geraak." Heeft hij al gedacht aan het moment waarop hij afzwaait? "Het gaat zeker emotioneel worden. Als ik mensen die ik goed ken afscheid zie nemen in een Zesdaagse, heb ik het soms moeilijk om de emoties onder controle te houden."

Zelf zal Keisse ook afscheid nemen op de piste. "Mijn laatste koersdag zal in Gent zijn. Ik zal omringd zijn door mijn kinderen en mijn familie. Ik word al emotioneel als ik eraan denk. Ik weet dat dat een superlastige dag zal zijn."

Hoe blikt hij terug op zijn carrière? "Ik heb vele jaren in de grootste ploeg ter wereld gereden. Ik heb de grootste renners gehad als ploegmaat. De grootste koersen gereden, fantastische resultaten behaald. Om daar zelfs maar een klein deel van uit te maken, is een geweldig gevoel. Ik ben niet het grootste talent, maar heb een mooie en lange carrière gehad. Daar ben ik trots op."