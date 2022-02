"Altijd iets speciaal" en "Misschien in mijn voordeel": aankomst op gravelstrook houdt Remco Evenepoel wel bezig

Naar één iets is het voor Remco Evenepoel in het bijzonder uitkijken deze week: de gravelstrook in de Ronde van Valencia die meteen ook de aankomst is van de derde etappe. Het is tegelijk ook een klim: Alto Antenas del Maigmo Tibi.

Remco Evenepoel heeft er wel zin in om daar te koersen op onverharde wegen. "Het is leuk, het is altijd iets speciaal. Aan het einde van de koers is het altijd iets anders. Het is enkele kilometers, het is vrij steil. In Spanje zijn er wel vaker spectaculaire aankomsten. Hoe spectaculairder, hoe liever ze het hebben, blijkbaar. Het wordt een mooie mountainbike-rit", lacht Evenepoel.

ANDERE DRUK OP DE BANDEN

Wat moet er voor zo'n gravelstrook aangepast worden? "Vooral de druk op de banden is anders. Je moet de benen soms ook wat laten rusten. Je wil zo weinig mogelijk patineren. Anders boet je in aan snelheid en power", weet Evenepoel.

Aan de gravelrit in de Giro van vorig jaar heeft Evenepoel geen te beste herinneringen. Toen was zijn situatie ook helemaal anders. Voor de derde rit in de Ronde van Valencia schrijft hij zichzelf niet af. "Het is een heel specifieke strook. Van rechtstaan zal geen sprake zijn. Dat is misschien in mijn voordeel, omdat ik vooral van in het zadel klim. Het zal ook kwestie zijn om niet lek te rijden."