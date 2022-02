Bescheiden Jakobsen rekent op Mørkøv: "Misschien zorg ik niet voor 1ste zege omdat Evenepoel dat al gedaan heeft"

Fabio Jakobsen is de kopman in de sprints en Remco Evenepoel in de zwaardere ritten. Mørkøv krijgt dan weer de opdracht om Jakobsen naar winst te piloteren op het vlakke. Dat is zowat de rolverdeling bij Quick-Step Alpha Vinyl in de Ronde van Valencia.

"Twee jaar geleden won ik een rit in de Ronde van Valencia nadat ik al twee keer tweede werd achter Groenewegen", weet Fabio Jakobsen nog. "Ik zal nu misschien niet voor de eerste zege van de ploeg kunnen zorgen omdat Evenepoel dat al gedaan heeft." Evenepoel kan immers in ritten 1 en 3 zijn kans gaan, terwijl de meeste kans op een sprint er komt in ritten 4 en 5.

Is Jakobsen de beste sprinter aan de start van de Ronde van Valencia? "Een sprinter denkt altijd dat hij de beste is", lacht de Nederlander, waarna er dan een serieuzer en veel bescheidener antwoord volgt. "Ik ga niet zeggen dat ik automatisch de snelste ben. Ik moet mij in de top vijf kunnen plaatsen. Jongens als Nizzolo en Viviani zijn ook vreselijk snel."

TWEE JAAR GELEDEN

Jakobsen beschikt wel over een lead-out waar heel veel sprinters jaloers op zijn. "Ik ben blij dat ik met Mørkøv samen kan rijden. Dat is geleden van de tweede Scheldeprijs die ik won, zo'n twee jaar geleden. Hij was vorig jaar de beste lead-out en misschien ook al het jaar voordien. Hij heeft heel veel ervaring. Daar probeer ik een beetje mee van te snoepen."

Het is lang geleden dat de tandem Mørkøv-Jakobsen in een wielerwedstrijd te zien was, maar dat gaat in 2022 wel veel vaker voorkomen. "We gaan dit jaar vrij veel samen koersen. Het idee is om ons zo goed op mekaar af te stemmen voor de Tour. Daar gaan we aan werken. We slapen ook op dezelfde kamer en bespreken dan ook al één en ander."