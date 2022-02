Caleb Ewan bezorgt Lotto Soudal in het Midden-Oosten al overwinning nummer drie van het seizoen

De sprint van Caleb Ewan heeft nog niets aan snelheid verloren. De Australiër bezorgde Lotto Soudal de een derde overwinning van het seizoen: in de openingsetappe van de Saudi Tour was Ewan de snelste in de massasprint. Ook was er een ereplaats weggelegd voor Jasper De Buyst.

In de etappe van en naar Winter Park legden de renners 198 kilometer af. Er waren ook televisiebeelden voorzien, maar die kwamen er helemaal niet door. Het vliegtuig dat deze beelden moest vastleggen, kreeg geen toestemming om op te stijgen. Nadat een vroege ontsnapping was teruggegrepen, was het vooral uitkijken naar de zeven kilometer lange gravelsector in de finale. Die kon ook niet meer voor afscheiding zorgen: het was dus op naar een massasprint in Winter Park. TWEE BELGEN IN TOP TIEN Aan de aankomst stond een vaste camera opgesteld: van de sprint op zich zijn dus wel beelden. Bij Lotto Soudal zetten ze een uitstekende lead-out op touwen en zoals vaak was Caleb Ewan dan de man die het af kon maken. Ewan bleef de Est Laas en de Colombiaan Gaviria voor. Twee Belgen in de top tien: De Buyst werd vierde, Simon Dehairs van Alpecin-Fenix zevende. Ewan wint meteen zijn eerste koers van het seizoen.