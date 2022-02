Coach heeft grote plannen met Thibau Nys: "Zijn limieten leren kennen"

Volgens Paul Van Den Bosch, de coach van Thibau Nys, laat van zich horen over het verschil tussen wegrenners en crossers.

De tijd dat wielrennen op de weg en cyclocross twee aparte zaken waren is al lang voorbij. Heel wat renners combineren de twee. “Wout van Aert was een zuivere crosser voor hij naar de weg ging. Pidcock had al Parijs-Roubaix gewonnen bij de juniores. Maar hij was ook een crosser die in 2019 in Denemarken wereldkampioen bij de beloften werd”, zegt Van Den Bosch aan HLN.

Op de weg rijden is voor een crosser een goede zaak. “Kijk naar Tim Merlier. Dat is een crosser die op latere leeftijd grote overwinningen op de weg behaalt. Of neem Gianni Vermeersch, die rijdt nu ook top tien op de weg. Als die renners dan terugkeren naar het veldrijden, zijn ze alleen maar beter geworden.”

“De zuivere crosser, die alleen crosstrainingen doet en een beetje op de weg koerst, gaat op zijn limieten botsen als hij het in de cross moet opnemen tegen wegcoureurs. Elke crosser zou baat hebben bij een uitgebalanceerd programma op de weg.”

En dus zal Nys veel meer op de weg te zien zijn. “Mijn idee is om hem een zwaarder wegprogramma te geven. Hij is nog altijd maar achttien, ik wil hem graag naar de Ronde van de Toekomst sturen, waar hij zijn limieten gaat leren kennen. En dan laten we hem weer crossen. Maar geen volledig seizoen.”