Evenepoel maakt nog geen punt van klassement in eerste koers: "Op aankomsten boven meedoen voor overwinning"

De eerste koers van het jaar komt eraan voor Remco Evenepoel. Is een goed klassement rijden al belangrijk voor Evenepoel in de Ronde van Valencia? Niet meteen, al wil hij zich wel tonen in de twee bergritten en dan komt dat klassement misschien wel vanzelf.

Wat weet Evenepoel al over de twee zwaarste ritten in de Ronde van Valencia? "De beklimming van de eerste etappe heb ik nog niet op gereden. We hebben tegenwoordig sowieso veel informatie, de ploegleiders weten wel waaraan we ons kunnen verwachten. Het zal een explosieve finish zijn. De derde etappe hebben we verkend, maar de aankomst hebben we niet gezien."

Daar was ook een reden voor. "We kwamen op slechte gravelwegen en dachten dat het een fout was in de GPX. Dat blijkt niet zo te zijn. We hebben de kant van het asfalt gezien, er zullen daar wel wat tijdsverschillen komen in het klassement."

ANDER NIVEAU DAN IN SAN JUAN

In 2020 opende Evenepoel met een eindzege in de Ronde van San Juan. Het zou uiteraard top zijn moest hij dat twee jaar later kunnen herhalen in Valencia. "Dit is een ander niveau dan San Juan. Hier is geen tijdrit en het zijn niet de langste beklimmingen. Het zal een speciale strijd worden in het klassement. Het is moeilijk om voorafgaand aan een eerste koers te zeggen dat je kunt verwachten."

© photonews

Logisch ook dat de eerste afspraak van 2022 nog niet het grote doel is. "Ik richt me vooral op de Algarve en hier wil koersritme opdoen, en ook een goede job doen voor de ploeg in de sprintersritten. Ik ben ook niet de enige die bergop iets kan doen, Cattaneo rijdt ook heel goed."

GEEN PANIEK ONGEACHT DE UITSLAG

Blijft de vraag: moet Evenepoel niet zegevieren in Valencia om het vertrouwen verder op te krikken? "Winnen is altijd belangrijk voor de ploeg en ook voor mij persoonlijk. Ik ga in twee ritten op de aankomst boven proberen meedoen voor de overwinning. Lukt dat, des te beter. Lukt dat niet, dan is het op naar de volgende kans. Ik ga niet panikeren als ik de koers zonder overwinning moet verlaten."

En dus ook niet als Evenepoel zich niet tot eindwinnaar kan kronen. "Ik ga er geen plaats op plakken in het klassement. Het is vooral belangrijk om het goede gevoel te pakken te krijgen en de besten te kunnen volgen." De Ronde van Valencia begint woensdag 2 februari.