Groenewegen eerlijk over vertrek bij Jumbo-Visma: "Weinig met Wout van Aert te maken"

Dylan Groenewegen ruilde Jumbo Visme in voor Bike Exchange-Jayco, omdat hij nog weinig toekomst zag voor zichzelf bij de Nederlandse formatie.

In de media stond het meteen bol dat hij vertrok door de ambities die de ploeg met Wout van Aert had, maar dat wil Groenewegen sterk ontkennen.

“Mijn beslissing om te vertrekken heeft weinig met hem te maken”, klinkt het bij Groenewegen. “Jumbo-Visma heeft een gele droom en dat is ook mooi om na te streven. Maar het is gewoon lastig als sprinter in de ploeg. Wout van Aert gaat het ook meemaken als hij dit jaar voor groen gaat.”

Voor het voorval in de Ronde van Polen in 2020 leek Groenewegen een absolute topsprinter te worden. Die droom wil hij nu opnieuw verwezenlijken.

“Ik had eens een normale winter, heb twintig dagen op mezelf getraind in Spanje. Ik zit gewoon goed in mijn vel. Neen, ik mis Jumbo niet. Bij Bike Exchange heb ik alles wat ik nodig heb. Een goeie fiets. En een sterke lead-out.”