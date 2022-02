Matteo Trentin komt met oproep na trainingsongevallen: "Meer een jungle dan behoorlijke trainingsomgeving"

Het aantal trainingsongevallen met wielrenners ligt nog hoog. Kijk maar naar Bernal. Matteo Trentin is er enorm bezorgd over en komt met een oproep. Een oproep voor meer geduld in het verkeer en tot het verzorgen van de wegen.

Egan Bernal en de Ierse kampioene Imogen Cotter waren recent betrokken bij trainingsongevallen die hen misschien wel het leven had kunnen kosten. Het beroert Trentin enorm. "Het is meer een jungle dan een behoorlijke trainingsomgeving", zegt de Italiaan van UAE aan Cycling Weekly. "Daar moeten we elke dag mee omgaan, iedereen weet het."

Er hangt een grote onzekerheid aan het trainen in deze omstandigheden. "Als je 's ochtends de deur buiten stapt voor een training, weet je nooit hoe je gaat terugkeren. Of dat rechtopstaand is, liggend of in een ambulance." Trentin beseft ook dat het vaak komt door de nervositeit van de personen op de baan. "Mensen geraken gestresseerd voor niets. Zo breng je iemand uit het wielrennen in gevaar."

Weinig renners zien hun kinderen graag de weg op gaan

Trentin is bezorgd over wat het op lange termijn kan doen met de mentaliteit van velen. "Vele renners hebben kinderen, maar weinigen zien hun kinderen graag de weg op gaan. Wat gaat de toekomst van het wielrennen zijn als ouders hun kinderen niet meer op de fiets laten stappen?"

Het is ook hopen dat een aantal autoriteiten voor verbetering in deze situatie kunnen zorgen. "Als we praten met de Italiaanse wielerbond, praten we meestal over waarom kinderen niet per fiets naar school of naar het park kunnen gaan."