Nieuwe samenstelling Lotto-sprinttrein stelt winnende Ewan tevreden: "Alle credits voor nieuwkomers"

Al een eerste keer het zegegebaar: Caleb Ewan wint meteen voor Lotto in 2022. Ook nieuwkomers hebben daartoe bijgedragen. Lotto Soudal haalde immers enkele nieuwe gezichten om onderdeel uit te maken van de sprinttrein. Dan is het top als die meteen mee een zege tot stand kunnen brengen.

"Er is geen betere manier om het seizoen te beginnen", trapt Caleb Ewan een open deur in na het winnen van zijn eerste koers van het seizoen. "Natuurlijk stemt deze overwinning me enorm tevreden, maar nog meer dan dat ben ik onder de indruk van hoe het team zich uit de naad werkte voor me." Alle lof dus voor de teamgenoten. "Ze hebben perfect werk geleverd."

SLECHTS 100 METER MOETEN SPRINTEN

Nochtans was er in de finale een mogelijk obstakel. "De gravelstrook op twintig kilometer van de meet zorgde toch voor wat chaos en valpartijen, maar mijn ploegmaats zorgden ervoor dat ik steeds vooraan in het peloton kon postvatten en zo uit de gevarenzone bleef. Daarna brachten ze me perfect naar de finish en zelf moest ik slechts honderd meter sprinten. Daarom is deze overwinning er een van het volledige Lotto Soudal-team."

Ook Drizners en Selig maakten daar deel van uit. Lotto Soudal past hen dit jaar in de sprinttrein voor Ewan in. "De eerste keer met een deels nieuwe lead-out is steeds spannend, maar alle credits zijn voor nieuwkomers Rüdiger Selig en Jarrad Drizners. Ze hebben zich meteen goed geïntegreerd in het team en samen met de andere jongens hebben ze me perfect afgeleverd. Leuk om het harde werk van tijdens de winter beloond te zien."