Optimisme rond Egan Bernal maar renner mag intensive care voorlopig nog altijd niet verlaten

Hoe evolueert de situatie van Egan Bernal nu eigenlijk? Wel, de renner ligt nog altijd op intensive care. Dat betekent echter niet dat er geen optimisme is over zijn toestand. Integendeel, de medici die hem monitoren gaan voor een volledig herstel.

De Clinica Universidad de La Sabana, het ziekenhuis waar Egan Bernal sinds zijn zware valpartij verblijft, stuurt nu en dan persberichten over zijn meest bekende patiënt de wereld in. Dankzij het ziekenhuis heeft de buitenwereld nu ook opnieuw een nieuwe update gekregen.

Het ziekenhuis geeft aan dat Egan Bernal nog altijd op intensive care ligt. Voorlopig moet zijn evolutie nog steeds in een veilige en gecontroleerde omgeving plaatsvinden, daarom verkiest men op hem op intensieve te houden. Wel is er vooruitgang in het herstelproces van Bernal.

La Clínica Universidad de La Sabana se permite informar sobre el estado de salud de Egan Bernal. Estaremos muy atentos a informarles sobre su evolución. pic.twitter.com/ezgKuV9Peh — Clínica Unisabana (@ClinicaUsabana) January 31, 2022

Zo heeft de Colombiaan al verschillende operaties doorstaan, onlangs werd hij ook geopereerd aan zijn rug. Zijn geperforeerde longen hebben zich opnieuw uitgebreid en hij kan zijn ledematen bewegen. Het ziekenhuis is dus optimistisch over het verdere herstel van de wielrenner, al zal het allemaal de nodige tijd in beslag nemen.