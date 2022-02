Renner van Quick-Step Alpha Vinyl komt meteen ten val maar kan in principe verder koersen

In de finale van de openingsetappe lag een gravelsector van meer dan 7 kilometer. Aangezien het peloton samen was, werd dat wel een chaotische passage. Er ging helaas ook een valpartij mee gepaard en Bagioli was daarbij betrokken.

Zoals te zien is waren er bloedsporen op zijn rechterarm. Bagioli beet echter op de tanden, kroop toch weer op de fiets en kon de etappe nog uitrijden. Zo'n twintig minuten na de winnaar bereikte Bagioli de aankomst in Winter Park.

.@AndreaBagioli will be monitored overnight by our medical staff, but he should be able to continue the #SaudiTour Wednesday: https://t.co/dZQ9GeObSN

Photo: @GettySport pic.twitter.com/TedlZlWNsg