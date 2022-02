🎥 Dylan Groenewegen doet niet echt mee in sprint maar blijft positief: "Nog maar onze eerste poging als lead-out"

Het was voor Groenewegen ook pas zijn eerste koersdag bij zijn nieuwe ploeg BikeExchange-Jayco, nadat hij wegging bij Jumbo-Visma. Enige aanpassing zal nodig zijn om gewend te geraken aan de nieuwe teamgenoten en uit te dokteren welke formule voor hen werkt.

Yes, i expected more from today. But at the same time, it was our first try as a leadout with eachother. It's the little details that will make a big difference, and we keep working on those!

on to the next days! pic.twitter.com/cifuZ2BeTZ