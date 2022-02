Sterke bezetting in Ronde van Valencia: Evenepoel krijgt concurrentie van Ayuso, Nibali, Valverde, Vlasov,...

De bezetting in de Ronde van Valencia is niet min. Remco Evenepoel gaat daar van start, maar is daar niet de enige grote naam. Een snelle blik op de startlijst zegt al meer dan genoeg, met de aanwezigheid van onder meer Ayuso, Nibali, Valverde en Vlasov.

Laat de strijd in het klassement dus maar losbarsten. Wellicht zullen vooral de eerste en derde etappe hiervoor bepalend zijn. Evenepoel is een specialist wanneer het aankomt op korte rittenkoersen, maar zal de eindzege in Valencia gezien het stekre deelnemersveld dus niet cadeau krijgen. Wie maakt er dan juist deel uit van dat deelnemersveld? Om te beginnen reeds de genoemde namen, met bijvoorbeeld een Valverde die reeds een zege achter zijn naam heeft. Movistar kan overigens ook Enric Mas uitspelen. Nibali zal debuteren voor Astana, terwijl Vlasov weer een jaartje extra ervaring heeft in het rijden van het klassement en ook Ayuso een grote toekomst voorspeld wordt. STERKE DUO'S Naast Ayuso kan UAE overigens ook nieuwkomer Marc Soler naar voren schuiven, terwijl Vlasov bij Bora-Hansgrohe Wilco Kelderman naast zich krijgt. Daarnaast is er bij Ineos dan nog het duo Geoghegan Hart - Sivakov. Trek-Segafredo rekent op Ciccone, Bahrein op Bilbao en Israel-Premier Tech op Fuglsang. Heel wat schoon volk dus, daar in Valencia.