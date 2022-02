Geen nieuwe overwinning voor Mads Pedersen: snelle Deen moet enkel Bryan Coquard voor zich laten in Ster van Bessèges

In de Ster van Bessèges werd vandaag de tweede rit afgewerkt. Op het einde moest er opnieuw licht bergop gesprint worden, waardoor Mads Pedersen opnieuw favoriet was, maar deze keer moest de Deen Bryan Coquard voor zich laten.

Het werd al snel duidelijk dat er ook vandaag gesprint ging worden in de Ster van Bessèges. Gisteren ging de zege naar ex-wereldkampioen Mads Pedersen en ook vandaag was hij de favoriet, aangezien het een gelijkaardige finish was.

Toch heeft Pedersen de tweede rit niet op zijn naam kunnen zetten. De renner van Trek-Segafredo kwam er wel dichtbij, maar Bryan Coquard van Cofidis was net iets sneller. De Noor Johannessen Tobias Halland eindigde op de derde plaats. Pedersen blijft wel leider in het algemeen klassement.