Intermarché-ontdekking Ghirmay wil na WK-medaille bij U23 bevestigen en weet wat het verschil kan maken

Naast het behalen van een WK-medaille bij de U23 reed Ghirmay in het shirt van Intermarché ook driemaal top vijf. En dat terwijl hij nog altijd maar 21 is en pas halfweg vorig seizoen de overstap maakte. Bevestigen is dit jaar zijn opdracht.

"Ik voel me helemaal klaar om dit seizoen wedstrijden te winnen met Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux en ben zeer tevreden over hoe we de voorbereiding op het seizoen aangepakt hebben", aldus Biniam Ghirmay, die in de Challenge Mallorca overigens al één keer kon zegevieren. "Er ligt een duidelijk plan op tafel en alle renners kennen daarin hun taak. Zo ben ik blij dat ik steevast op mijn vaste lead-out Barnabás Peák zal kunnen rekenen."

De jongeman uit Eritrea legt uit waarom dat voor hem zo belangrijk is. "Ik ben er namelijk van overtuigd dat een renner als Barnabás aan mijn zijde in de laatste kilometer het verschil tussen een top 10 en podiumplaats kan maken. Ik heb intussen een zeer goed contact met mijn nieuwe ploegmaat Barnabás opgebouwd, en eigenlijk met alle leden van het team."

Ik voel me steeds meer thuis bij Intermarché

Voor Ghirmay is dat nog crucialer dan voor andere renners. "Het was goed om deze winter alle renners en staff buiten een competitie context te ontmoeten. Ik geniet er bijvoorbeeld echt van om met deze hechte groep na de training een koffie te gaan drinken. Ik voel me steeds meer thuis bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Dit is echt een belangrijke factor voor mij, aangezien ik een groot deel van het jaar ver weg van mijn familie verblijf."